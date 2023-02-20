В Таджикистане лавины унесли жизни 19 человек

В результате схода лавин в Таджикистане погибли 19 человек, высокая опасность схода лавин, селей, оползней и камнепадов сохранится до вторника, сообщили в понедельник в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) республики.

По их данным, с 15 по 19 февраля на территории страны был зафиксирован сход 200 снежных лавин, семи оползней и шести камнепадов.

"В результате схода лавин за этот период погибли 19 граждан страны. Только за прошедшие сутки на территории республики были зарегистрированы сход девяти снежных лавин. Высокая опасность схода лавин, селей, оползней и камнепадов сохранится до 21 февраля", - говорится в сообщении.

По данным КЧС, больше всего погибших - 16 - в Хороге, еще двое оказались погребенными под снегом в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области, один человек погиб на территории Варзобского района.

По поручению президента страны Эмомали Рахмона создана государственная комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий из числа ответственных лиц правительства республики и первых руководителей ряда министерств и комитетов.

Перед членами госкомиссии президентом поставлена задача в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийных бедствий и оказать пострадавшим семьям материальную помощь от правительства республики Таджикистан, доставить им продукты питания, тёплую одежду и другие необходимые предметы домашнего обихода.