SOCAR ввела в эксплуатацию АЗС в Лачине, общее число заправок компании в Карабахе и В.Зангезуре достигло 5

ЗАО SOCAR Petroleum ("дочка" SOCAR) ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в городе Лачин.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании, новый заправочный комплекс модульного типа предназначен для заправки автотранспортных средств, проезжающих по автодороге Лачин-Шуша.

«В настоящее время на освобожденных территориях АЗС под брендом «SOCAR» действуют в городе Шуша, Агдамском, Губадлинском (в селе Эйвазлы) и Ходжавендском (в поселке Гадрут) районах. АЗС, открытая в городе Лачин, стала второй по счету, действующей в Восточно-Зангезурском экономическом районе. Таким образом, общее число автозаправочных станций SOCAR в Гарабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах достигло 5, а общее число заправок под брендом «SOCAR» на территории Азербайджана – 45», - говорится в информации.

По данным компании, на АЗС в Лачине установлены две топливораздаточные колонки для продажи автомобильного бензина «АИ-92» и дизельного топлива. Тем самым, на станции одновременно могут заправляться два малогабаритных и крупногабаритных автотранспортных средства», - говорится в сообщении компании.

В то же время, отмечает SOCAR Petroleum, на новой станции началась установка оборудования для зарядки электромобилей.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года, и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ-98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане

Н.Аббасова