Доступный мобильный интернет для социальных сетей!

«Nar», предлагающий выскококачественный сервис по доступной цене, рекомендует тариф «CavanNar 9» для активных пользователей социальных сетей. Абоненты «Nar», использующие этот тариф, всего за 9 манатов в месяц получают интернет-пакет объемом в 10 ГБ.
Кроме того, если пользователь «CavanNar 9» закончит предоставленный пакет, он также может заказать дополнительный интернет-пакет по более доступной цене. Стоимость дополнительных интернет-пакетов, предназначенных для пользователей «CavanNar 9», составляет 2 маната за 500 МБ и 4 маната за 1 ГБ. Для более удобного общения абонентов тарифа «CavanNar 9» предусмотрен ежемесячный бонус в размере 500 минут внутритарифных звонков.
Для подключения к тарифу просто наберите *777#9#YES. Болееd подробную информацию о тарифе можно получить на странице nar.az/cavannar-9.
В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.
Эксперты MONEYVAL в марте посетят Азербайджан
Азербайджан может открыть генконсульство в Эрбиле
MIDA отбирает подрядчиков для строительства еще 12 жилых домов в Джабраиле
SOCAR ввела в эксплуатацию АЗС в Лачине, общее число заправок компании в Карабахе и В.Зангезуре достигло 5
Будапешт рассчитывает в 2023г начать закупки газа из Азербайджана – глава МИД Венгрии
Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей
В Азербайджане за 24 часа выявили 14 случаев COVID-19
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
В Таджикистане лавины унесли жизни 19 человек
ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65% шестой месяц подряд
В ходе визита Байдена в Варшаву будет обсуждаться наращивание американского военного присутствия в Польше
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна