Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Дальнее зарубежье 20.02.2023 20:45

Япония выделит $5,5 млрд помощи Украине и проведет онлайн-встречу в формате «G7 + Зеленский»

Япония 24 февраля проведет онлайн встречу G7, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский, также Токио выделит $5,5 млрд помощи Украине, приводит Associated Press заявление премьера этой страны Фумио Кисиды.

В ходе выступления на форуме в Токио Кисида рассказал, что его страна примет первый саммит стран G7, он состоится 24 февраля.

Также он объявил о помощи, которую выделит Япония, чтобы Украина могла "восстановить повседневную жизнь и инфраструктуру".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, G7, УКРАИНА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Премьер-министр Японии проинформирует Байдена о желании провести саммит G7 в следующем году в Хиросиме Лидеры G7 высказались за активизацию урегулирования миграционного кризиса G7 готова бороться с рисками замедления мировой экономики Лидеры G7 обсудили экономику на первой встрече в рамках саммита в Японии Следующий саммит G7 состоится в Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az