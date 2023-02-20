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Транспорт и связь 20.02.2023 23:00

Ericsson сократит 1,4 тыс. рабочих мест в Швеции

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократит 1,4 тыс. рабочих мест в Швеции в рамках ранее объявленного плана снижения расходов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Ericsson завершила переговоры со шведскими профсоюзами и рассчитывает, что сокращение персонала пройдет за счет добровольных увольнений.

Ранее компания объявила о намерении добиться экономии на расходах в размере 9 млрд шведских крон ($860,8 млн) к концу 2023 года за счет оптимизации операций, сокращения занимаемых помещений и персонала.

В январе Ericsson предупредила, что ее ближайшие перспективы являются неопределенными, поскольку операторы связи, в том числе, на важном для нее рынке Северной Америки, уменьшают капиталовложения с учетом сложных макроэкономических условий и, вероятно, продолжат оптимизировать запасы продукции.

Акции Ericsson теряют в цене 0,2% на торгах в Стокгольме в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 33%.

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