Законопроект об иноагентах зарегистрирован в парламенте Грузии

Бюро парламента Грузии в понедельник зарегистрировало подготовленный парламентской фракцией "Сила народа" законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
По заявлению авторов, законопроект предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации, доход которых (более 20%) поступает из-за рубежа.
Согласно законопроекту, каждый, кто считается агентом иностранного влияния, должен быть в обязательном порядке зарегистрирован в базе данных инагентов государственного реестра. При регистрации необходимо будет отразить полученный доход. Кроме того, согласно законопроекту, организации будут обязаны ежегодно заполнять финансовую декларацию.
Законопроект наделяет Минюст Грузии правом проводить расследование с целью выявления агента иностранного влияния. За нарушение положений законопроекта предусмотрены штрафные санкции. В частности, за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации организация будет оштрафована на 25 тысяч лари ($9,5 тысяч).
Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций, СМИ провели акцию протеста в понедельник в здании парламента под требованием к депутатам отказаться от принятия этого законопроекта.
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