ЕК и Швеция проведут 16 марта конференцию доноров в помощь населению Турции и Сирии

Еврокомиссия (ЕК) и председательство Швеции в Совете ЕС проведут в середине марта донорскую конференцию по сбору средств в помощь населению Турции и Сирии, пострадавшему от землетрясения, сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант.
"Я могу подтвердить, что мы организуем конференцию доноров 16 марта. Она состоится в Брюсселе. Мы организуем ее в сотрудничестве со шведским председательством Совета Европейского союза с целью собрать ресурсы и координировать поддержку оказанию помощи в этих двух странах", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Она добавила, что в конференции могут принять участие "все государства-члены ЕС, соседние страны, международные финансовые институты, агентства ООН и все заинтересованные стороны, которые пожелают внести свой вклад и поддержать наши усилия".
Еврокомиссия объявила 8 февраля, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон договорились провести конференцию доноров в поддержку жителей Турции и Сирии после разрушительных землетрясений. Дата конференции тогда еще не была определена.
Агентство "Анадолу" сообщило в понедельник со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, что число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 41 156 человек.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.
Байрамов и Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили новые землетрясения в Хатае
Баку и Тбилиси обсудили ВТС, трехстороннее сотрудничество с Анкарой – Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Дагестан подписали План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества до 2026г
Boeing выплатит CEO вознаграждение в $5,3 млн, чтобы удержать его в компании
Ericsson сократит 1,4 тыс. рабочих мест в Швеции
В Азербайджане за сутки выявили 6 случаев заражения COVID-19
Число браков в Азербайджане в 2022г увеличилось на 10%, разводов - сократилось на 7%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Prokon вверены новые важные контракты технического обслуживания и ремонта в Турции
Доступный мобильный интернет для социальных сетей!
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошла Республиканская олимпиада по информатике
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна