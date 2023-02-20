ЕК и Швеция проведут 16 марта конференцию доноров в помощь населению Турции и Сирии

Еврокомиссия (ЕК) и председательство Швеции в Совете ЕС проведут в середине марта донорскую конференцию по сбору средств в помощь населению Турции и Сирии, пострадавшему от землетрясения, сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Я могу подтвердить, что мы организуем конференцию доноров 16 марта. Она состоится в Брюсселе. Мы организуем ее в сотрудничестве со шведским председательством Совета Европейского союза с целью собрать ресурсы и координировать поддержку оказанию помощи в этих двух странах", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что в конференции могут принять участие "все государства-члены ЕС, соседние страны, международные финансовые институты, агентства ООН и все заинтересованные стороны, которые пожелают внести свой вклад и поддержать наши усилия".

Еврокомиссия объявила 8 февраля, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон договорились провести конференцию доноров в поддержку жителей Турции и Сирии после разрушительных землетрясений. Дата конференции тогда еще не была определена.

Агентство "Анадолу" сообщило в понедельник со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, что число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 41 156 человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.