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Транспорт и связь 20.02.2023 21:25

Пассажиропоток Гонконга в январе взлетел в 29 раз

Пассажиропоток международного аэропорта Гонконга в январе взлетел в 29 раз по сравнению с уровнем того же месяца 2022 года благодаря снятию карантинных ограничений.

Показатель подскочил до 2,1 млн пассажиров, сообщила Администрация аэропорта Гонконга (Airport Authority Hong Kong). На пике он достигал 80 тыс. человек в сутки.

В январе 2022 года пассажиропоток гонконгского аэропорта составил в общей сложности 71 тыс. человек.

Несмотря на рост, показатель остается на 40% ниже доковидного уровня. До начала пандемии международный аэропорт Гонконга был одним из самых загруженных в Азии.

Власти Гонконга, снявшие ограничения для аэропорта в декабре прошлого года, надеются, что восстановление туристической активности поддержит экономику, оказавшуюся в рецессии из-за пандемии COVID-19. Ранее в этом месяце Гонконг пообещал распространить 500 тыс. бесплатных авиабилетов для стимулирования туризма.

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Тэги: ГОНКОНГ, АЭРОПОРТ, ПАССАЖИРОПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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