Boeing выплатит CEO вознаграждение в $5,3 млн, чтобы удержать его в компании

Boeing Co. выплатит вознаграждение в размере $5,3 млн главному исполнительному директору Дэвиду Кэлхуну, чтобы удержать его в компании до конца ее восстановления от последствий пандемии COVID-19, а также кризиса, вызванного приостановкой полетов самолетов 737 MAX из-за двух авиакатастроф.
Как говорится в сообщении Boeing, совет директоров компании одобрил вознаграждение Кэлхуна в виде 25 тыс. акций с ограниченным правом распоряжения. Ограничения на владение бумагами будут сняты в два этапа в течение двух лет.
Такое решение говорит о доверии совета директоров к Кэлхуну и показывает, что авиастроительная компания не планирует менять руководителя в ближайшие два года, отмечает агентство Bloomberg.
В случае, если Кэлхун примет решение покинуть свой пост в течение этого времени, он лишится тех акций, право владения которыми еще не перейдет к нему на момент ухода, отмечают в Boeing.
Кэлхун возглавил Boeing в начале 2020 года, когда компания находилась в довольно сложном положении из-за пандемии и последствий приостановки полетов лайнеров 737 MAX.
Полеты этих самолетов были остановлены во всем мире в 2019 году после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. С конца 2020 года эксплуатация самолетов 737 MAX возобновилась более чем в 190 странах, включая США, Австралию, Канаду и 31 европейское государство. В январе 2023 года коммерческая эксплуатация Boeing 737 MAX возобновилась и в Китае.
Акции Boeing подорожали на 1,3% за последние 12 месяцев.
терфакс
Байрамов и Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили новые землетрясения в Хатае
Баку и Тбилиси обсудили ВТС, трехстороннее сотрудничество с Анкарой – Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Дагестан подписали План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества до 2026г
В Азербайджане за сутки выявили 6 случаев заражения COVID-19
Число браков в Азербайджане в 2022г увеличилось на 10%, разводов - сократилось на 7%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Визит Байдена в Киев готовился достаточно долго и в режиме большой конфиденциальности - Ермак
Зеленский: Потеря Бахмута означала бы шаг вперед для российской армии – к более крупным городам
Боррель рассчитывает на скорое утверждение десятого пакета санкций ЕС
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Prokon вверены новые важные контракты технического обслуживания и ремонта в Турции
Доступный мобильный интернет для социальных сетей!
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошла Республиканская олимпиада по информатике
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна