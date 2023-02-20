Boeing выплатит CEO вознаграждение в $5,3 млн, чтобы удержать его в компании

Boeing Co. выплатит вознаграждение в размере $5,3 млн главному исполнительному директору Дэвиду Кэлхуну, чтобы удержать его в компании до конца ее восстановления от последствий пандемии COVID-19, а также кризиса, вызванного приостановкой полетов самолетов 737 MAX из-за двух авиакатастроф.

Как говорится в сообщении Boeing, совет директоров компании одобрил вознаграждение Кэлхуна в виде 25 тыс. акций с ограниченным правом распоряжения. Ограничения на владение бумагами будут сняты в два этапа в течение двух лет.

Такое решение говорит о доверии совета директоров к Кэлхуну и показывает, что авиастроительная компания не планирует менять руководителя в ближайшие два года, отмечает агентство Bloomberg.

В случае, если Кэлхун примет решение покинуть свой пост в течение этого времени, он лишится тех акций, право владения которыми еще не перейдет к нему на момент ухода, отмечают в Boeing.

Кэлхун возглавил Boeing в начале 2020 года, когда компания находилась в довольно сложном положении из-за пандемии и последствий приостановки полетов лайнеров 737 MAX.

Полеты этих самолетов были остановлены во всем мире в 2019 году после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. С конца 2020 года эксплуатация самолетов 737 MAX возобновилась более чем в 190 странах, включая США, Австралию, Канаду и 31 европейское государство. В январе 2023 года коммерческая эксплуатация Boeing 737 MAX возобновилась и в Китае.

Акции Boeing подорожали на 1,3% за последние 12 месяцев.

терфакс