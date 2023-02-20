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Регион 20.02.2023 20:35

ЕС планирует вести санкции против "Ингосстраха", РНПК

ЕС собирается ввести санкции против российской страховой компании "Ингосстрах" и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), сообщает портал EU Observer со ссылкой на черновой вариант документа по санкциям от 14 февраля.

"Новый список включает 28 структур, в отношении которых ЕС введет такие меры как замораживание активов и запрет на ведение бизнеса. (...) Среди них две страховые компании - "Ингосстрах" и РНПК", - информирует портал.

Портал напоминает, что в этот список также включили три банка - Альфа-банк, Росбанк, АО "Тинькофф Банк". Также там присутствуют Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ), медиагруппа "Патриот" и "Россия сегодня".

Помимо этого, под новые санкции могут попасть уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова и зампред правительства Московской области, журналист Вячеслав Духин.

Кроме того, санкции планируют ввести еще против 59 физлиц, в том числе заместителей министров, членов Федерального собрания, сенаторов, прокуроров, военачальников. Среди них - генерал-майор Алексей Авдеев, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский, генерал-полковник Сергей Каракаев.

По данным портала, ЕС уже ввел санкции против более 1,4 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что на этой неделе ЕС и США планируют объявить о новых санкциях против РФ. При этом США и их союзники намерены задействовать меры для обеспечения выполнения уже действующих ограничений.

В ЕС заявляли, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России. Кроме того, по данным агентства Bloomberg, G7 обсуждают санкции в отношении компаний, которые, как считаются, поставляют России товары для удовлетворения ее военных нужд.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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