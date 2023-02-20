В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм

Очередной пакет военной помощи США Украине на сумму в $460 млн включает в себя, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллметровые артиллерийские снаряды, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Кроме того, США намерены передать Украине 120-миллиметровые артиллерийские мины, переносные противотанковые комплексы Javelin и 2 тыс. противотанковых ракет.
США собираются поставить Киеву четыре радиолокационных станции воздушного наблюдения, четыре бронированных машины M7 Bradley для передового наблюдения, два армейских автомобиля для перевозки оборудования, противопехотные мины Claymore, взрывчатку. В пакет помощи войдут и средства ночного видения, системы защищенной связи и медикаменты.
Ранее в понедельник в ходе визита в Киев президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.
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