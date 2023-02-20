Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Дальнее зарубежье 20.02.2023 20:47

В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм

Очередной пакет военной помощи США Украине на сумму в $460 млн включает в себя, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллметровые артиллерийские снаряды, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.

Кроме того, США намерены передать Украине 120-миллиметровые артиллерийские мины, переносные противотанковые комплексы Javelin и 2 тыс. противотанковых ракет.

США собираются поставить Киеву четыре радиолокационных станции воздушного наблюдения, четыре бронированных машины M7 Bradley для передового наблюдения, два армейских автомобиля для перевозки оборудования, противопехотные мины Claymore, взрывчатку. В пакет помощи войдут и средства ночного видения, системы защищенной связи и медикаменты.

Ранее в понедельник в ходе визита в Киев президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az