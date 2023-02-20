После мощного землетрясения в Турции удалось спасти более 114 тыс. человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник о том, что удалось спасти более 114 тыс. человек после одного из самых мощных землетрясений в регионе за последние годы.

В частности, по данным "Анадолу", в зоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше спасены 114 834 человека.

В результате землетрясений разрушены либо подлежат сносу 118 тыс. жилых построек.

Турецкий лидер также отметил, что 1 млн 684 тыс. жителей зоны бедствия обеспечены временным жильем.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.

По данным "Анадолу", в Турции число жертв землетрясения достигло 41 156 человек.