Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Регион 20.02.2023 21:43

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,4

В турецком городе Хатай в районе Дефне в понедельник в 20:04 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщило Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD) Турции.

Землетрясение, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, произошло на глубине 16,7 км.

Вслед за этим в 20:07 по местному времени произошло втрое землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг города Хатай. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

«Мы просим наших граждан держаться подальше от поврежденных зданий», - заявил вице-президент Фуат Октай в заявлении о землетрясениях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ХАТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az