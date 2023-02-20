На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,4

В турецком городе Хатай в районе Дефне в понедельник в 20:04 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщило Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD) Турции.

Землетрясение, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, произошло на глубине 16,7 км.

Вслед за этим в 20:07 по местному времени произошло втрое землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг города Хатай. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

«Мы просим наших граждан держаться подальше от поврежденных зданий», - заявил вице-президент Фуат Октай в заявлении о землетрясениях.