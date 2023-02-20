Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Дальнее зарубежье 20.02.2023 22:10

Боррель выступил за продление действия "зерновой сделки"

"Зерновую сделку" по экспорту продовольствия с Украины необходимо продлить с целью не допустить повторения мирового продовольственного кризиса, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Срок действия черноморской "зерновой сделки", которая служила средством против продовольственного кризиса, истекает в середине марта - через пару недель. Она должна действовать и дальше", - сказал он журналистам.

По его словам, благодаря этому соглашению с Украины экспортировали более 50 млн тонн продовольствия.

22 июля 2022 года в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЗЕРНО, СДЕЛКА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Боррель призвал РФ отказаться от приостановки «зерновой сделки» В Евросоюзе поверят в успех переговоров по вывозу зерна, когда увидят соглашение Россия-Украина Источник сообщил о планах обсудить на саммите ЕС вывоз зерна из Украины ЕС будет помогать экспорту украинской пшеницы, если ООН добьется соглашения с РФ - Боррель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az