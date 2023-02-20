"Зерновую сделку" по экспорту продовольствия с Украины необходимо продлить с целью не допустить повторения мирового продовольственного кризиса, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Срок действия черноморской "зерновой сделки", которая служила средством против продовольственного кризиса, истекает в середине марта - через пару недель. Она должна действовать и дальше", - сказал он журналистам.
По его словам, благодаря этому соглашению с Украины экспортировали более 50 млн тонн продовольствия.
22 июля 2022 года в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.
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