"Зерновую сделку" по экспорту продовольствия с Украины необходимо продлить с целью не допустить повторения мирового продовольственного кризиса, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Срок действия черноморской "зерновой сделки", которая служила средством против продовольственного кризиса, истекает в середине марта - через пару недель. Она должна действовать и дальше", - сказал он журналистам.

По его словам, благодаря этому соглашению с Украины экспортировали более 50 млн тонн продовольствия.

22 июля 2022 года в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.