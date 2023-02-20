Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Дальнее зарубежье 20.02.2023 22:30

Боррель рассчитывает на скорое утверждение десятого пакета санкций ЕС

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил в понедельник десятый пакет санкций в отношении РФ, сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы занимаемся его утверждением. Он должен быть утвержден в ближайшие часы, ближайшие дни, до 24 февраля в любом случае", - заявил глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС.

"Десятый пакет санкций будет утвержден по письменной процедуре до 24 числа. Препятствия, которые остаются, будут устранены. Таково обязательство всех министров", - добавил Боррель.

Он отметил сильную поддержку на заседании предложения по санкциям его аппарата и Европейской комиссии. "И я настаиваю, что верю в то, что мы будем в состоянии утвердить его до конца недели", - заявил глава европейской дипломатии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, САНКЦИИ, УТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


ЕС планирует вести санкции против "Ингосстраха", РНПК В ЕС предлагают расширить полномочия блока для противодействия обходу санкций в отношении РФ ЕС вводит дополнительные антииранские санкции за нарушения прав человека Еврокомиссия предлагает запретить поставки в РФ компонентов для электроники, деталей реактивных двигателей Глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро новый пакет санкций ЕС против РФ В ЕС еще не определились с перечнем следующих санкций против РФ - фон дер Ляйен ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ - фон дер Ляйен ЕС наложил санкции на иранскую госкорпорацию, производящую беспилотники Евросоюз готовит пакет санкций против Белоруссии ЕС вводит дополнительные санкции против Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az