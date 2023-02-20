Зеленский: Потеря Бахмута означала бы шаг вперед для российской армии – к более крупным городам

Потеря Бахмута означала бы шаг вперед для российской армии – к более крупным городам, как Краматорск и Славянск, а затем к границам Донецкой и Луганской областей, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому Die Welt.
"Россияне прекрасно знают, что Бахмут откроет им дорогу на Славянск и Краматорск. Славянск - не мегаполис, а Краматорск - да. И это как раз их очень большая цель на востоке Украины. Каждый маленький городок вроде Бахмута, который русские берут, приближает их к большим городам", - заявил Зеленский.
"Я не говорю, что Краматорск и его жители важнее Бахмута, нет. Но каждый маленький город, который мы теряем, означает шаг вперед для российской армии, которые - как мы уже знаем - хотят захватить административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно по этой причине мы оказываем такое сильное сопротивление в Бахмуте", - добавил президент.
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