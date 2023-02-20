Визит Байдена в Киев готовился достаточно долго и в режиме большой конфиденциальности - Ермак

Визит американского лидера Джозефа Байдена в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским готовился достаточно долго и в режиме большой конфиденциальности, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Готовился визит достаточно долго … Но абсолютно известно о том, что он состоится, стало прошлой пятницей, когда мы разговаривали с Салливаном (советником Байдена по вопросам национальной безопасности – ИФ-У)", - рассказал Ермак в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, Джейк Салливан также был одним из тех, кто участвовал и в организации визита Зеленского в США в декабре прошлого года.
"Работали команды. Визит готовился в режиме большой конфиденциальности в связи с вопросами безопасности, потому мало кто о нем знал. Но те, кто знали о нем, провели очень профессиональную работу, хотел бы поблагодарить всех за это", - сказал глава Офиса президента.
Ермак также отметил, что визит Байдена в Украину ускорил многие процессы, наиболее важные из которых - предоставление необходимого оружия для ВСУ.
Кроме того, по его словам, такой визит – это "сигнал для Кремля, что США будет с Украиной до самой ее победы в войне, в свою очередь, у Кремля нет шансов победить".
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