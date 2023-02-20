Байрамов и Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили новые землетрясения в Хатае

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу провели телефонный разговор, обсудили последствия двух сильных землетрясений, произошедших в понедельник в турецком Хатае.
«В ходе разговора обсуждались меры по ликвидации последствий землетрясения в Турции, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и сильные разрушения, а также планы восстановления после землетрясения. Байрамов еще раз подчеркнул, что Азербайджан продолжит оказывать Турции всю необходимую поддержку. Он интересовался последствиями двух сильных толчков землетрясения, произошедших сегодня в Хатае», - сообщает МИД Азербайджана.
Чавушоглу, в свою очередь, подробно проинформировал о последней ситуации в зоне землетрясения, планах строительства зданий. По его словам, последние землетрясения в Хатае повредили лишь те здания, которые уже ранее были поврежденными.
«В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Р.Ахмедов
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