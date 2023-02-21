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Дальнее зарубежье 21.02.2023 09:04

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года, сообщил официальный журнал Евросоюза.

"Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", - говорится в сообщении журнала.

В нем подчеркивается, что "Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке (...) Украины", и отмечается, что решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС.

Накануне Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ, о чем сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы занимаемся его утверждением. Он должен быть утвержден в ближайшие часы, ближайшие дни, до 24 февраля - в любом случае", - заявил глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что "препятствия, которые остаются, будут устранены, таково обязательство всех министров", - добавил Боррель.

В настоящее время под санкциями ЕС против России находятся 1 тыс. 386 физических лиц и 171 организация.

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