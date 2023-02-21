ЕС призвал Иран прекратить задержания европейцев по надуманным основаниям

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза осудил "иранскую практику произвольных задержаний" граждан ЕС и людей с двойным гражданством ЕС и Ирана.

"Большое беспокойство вызывает растущее число граждан ЕС, задержанных в настоящее время Ираном по надуманным основаниям. Многие из них содержатся в унижающих достоинство условиях без возможности справедливого суда", - говорится в документе, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

В нем отмечается, что Иран должен прекратить "прискорбную практику задержания иностранных гражданских лиц с целью получения политической выгоды".

"Европейский союз призывает Иран строго соблюдать свои международные обязательства, в частности, в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях и Международным пактом о гражданских и политических правах, участником которых является Иран", - подчеркивается в заявлении.

В Брюсселе видят "прямое нарушение международного права" в политике, проводимой в настоящее время Ираном, в том числе в ограничениях на консульский доступ для граждан ЕС, в отказе в консульской защите и в праве на справедливое судебное разбирательство.

"Европейский союз ожидает, что иранские власти будут содействовать выполнению консульских функций соответствующими государствами-членами ЕС, позволяя им общаться и иметь регулярный доступ к своим гражданам, как того требует международное право", - сказано в документе.

Учитывая серьезный риск для их личной безопасности, государства-члены ЕС рекомендуют своим гражданам избегать поездок в Иран в соответствии с национальными оценками рисков.