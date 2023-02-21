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СНГ 21.02.2023 10:02

Узбекистан и Египет заключили контракты на $1,6 млрд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший 20 февраля с официальным визитом в Египет, на встрече с деловыми кругами этой страны выразил удовлетворение заключением контрактов в ходе узбекско-египетского бизнес-форума на $1,6 млрд, сообщают во вторник официальные узбекские СМИ.

"Глава нашего государства высоко оценил результаты прошедшего накануне узбекско-египетского бизнес-форума, по итогам которого достигнуты конкретные договоренности по реализации более 20 соглашений и контрактов на общую сумму $1,6 млрд", - сообщают СМИ.

По их данным, в ходе встречи отмечен огромный потенциал в двусторонних отношениях и большие возможности для наращивания деловых связей и бизнес-контактов, активизации взаимных инвестиций и увеличения торговли между Узбекистаном и Египтом.

"Лидер нашей страны подчеркнул важную роль, которую играют деловые сообщества двух стран в налаживании современных прочных мостов сотрудничества, в том числе на примере маршрута восстановления, процветавшего в прошлом Великого Шёлкового пути", - отмечается в сообщении.

Мирзиеев призвал египетские компании принять участие в совместной реализации больших инвестиционных программ в Узбекистане. В свою очередь, крупные египетские инвесторы подчеркнули, что рассматривают Узбекистан в качестве моста для выхода на рынки Центральной Азии.

В завершение встречи решено принять совместную "дорожную карту" по обеспечению практической реализации совместных проектов и дальнейшему наращиванию торгово-инвестиционного сотрудничества, сообщают СМИ.

Мирзиеев совершает двухдневный визит в Египет, где проведет переговоры на высшем уровне, включающие в себя комплекс вопросов укрепления узбекско-египетских отношений. По итогам саммита предусматривается принятие Совместного заявления и подписание ряда двусторонних документов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕГИПЕТ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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