Узбекистан и Египет заключили контракты на $1,6 млрд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший 20 февраля с официальным визитом в Египет, на встрече с деловыми кругами этой страны выразил удовлетворение заключением контрактов в ходе узбекско-египетского бизнес-форума на $1,6 млрд, сообщают во вторник официальные узбекские СМИ.
"Глава нашего государства высоко оценил результаты прошедшего накануне узбекско-египетского бизнес-форума, по итогам которого достигнуты конкретные договоренности по реализации более 20 соглашений и контрактов на общую сумму $1,6 млрд", - сообщают СМИ.
По их данным, в ходе встречи отмечен огромный потенциал в двусторонних отношениях и большие возможности для наращивания деловых связей и бизнес-контактов, активизации взаимных инвестиций и увеличения торговли между Узбекистаном и Египтом.
"Лидер нашей страны подчеркнул важную роль, которую играют деловые сообщества двух стран в налаживании современных прочных мостов сотрудничества, в том числе на примере маршрута восстановления, процветавшего в прошлом Великого Шёлкового пути", - отмечается в сообщении.
Мирзиеев призвал египетские компании принять участие в совместной реализации больших инвестиционных программ в Узбекистане. В свою очередь, крупные египетские инвесторы подчеркнули, что рассматривают Узбекистан в качестве моста для выхода на рынки Центральной Азии.
В завершение встречи решено принять совместную "дорожную карту" по обеспечению практической реализации совместных проектов и дальнейшему наращиванию торгово-инвестиционного сотрудничества, сообщают СМИ.
Мирзиеев совершает двухдневный визит в Египет, где проведет переговоры на высшем уровне, включающие в себя комплекс вопросов укрепления узбекско-египетских отношений. По итогам саммита предусматривается принятие Совместного заявления и подписание ряда двусторонних документов.
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