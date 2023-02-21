Манат подорожал к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 21 февраля ЦБА установил на уровне 1.8136 манат/1EUR (20 февраля - 1.8165 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 февраля установил на уровне 0.0227 манат/1RUB (20 февраля - 0.0229 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 21 февраля ЦБА сохранил на уровне 0.0901 манат/1TRY.
Б.Рустамбеков
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