Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.02 $/bbl +/- WTI 77.29 +0.95 Brent 84.07 +1.07

ТЭК 21.02.2023 09:32

Brent подешевела до $83,08 за баррель, WTI стабильна

Цена нефти Brent снижается во вторник после подъема накануне, WTI, торги которой в понедельник не проводились, стабильна.

Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны - рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже CE Futures к 9:10 во вторник составляет $83,08 баррель, что на $0,99 (1,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,07 (1,3%), до $84,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,03 (0,04%), до $76,58 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США (День президентов).

Мартовские контракты, срок действия которых истекает с завершением сессии во вторник, стабильны на уровне $76,34 за баррель.

Важным событием этой недели является публикация протокола последнего заседания Федрезерва, на котором базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов.

"Любые "ястребиные" сигналы в протоколе заседания ФРС станут катализатором снижения цен на нефть", - отмечает аналитик IG Asia Pte Ltd. Йеп Джун Ронг. Рынок, по его словам, делает попытки пойти вверх на фоне улучшения перспектив предложения, что связано с восстановлением экономики КНР.

Кроме того, эксперты видят сигналы увеличения спроса в Индии: загруженность НПЗ в стране в январе выросла до максимального уровня за пять лет, отмечает Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Нефть дорожает после снижения на прошлой неделе Brent подешевела до $82,23 за баррель Цены на нефть стабилизировались, Brent на уровне $85,4 за баррель Нефть дорожает после снижения накануне Нефть дешевеет более чем на 1% на данных о запасах в США, Brent - $84,6 за баррель Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд ОПЕК+ в январе отставала от плана по добыче нефти на 1,93 млн б/с - МЭА МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023г Нефть дешевеет второй день подряд Нефть продолжает дешеветь на данных об инфляции в США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az