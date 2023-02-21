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Бизнес и законодательство 21.02.2023 10:03

Novus Plastica запустит в I полугодии 2023г производство в Сумгайыте

Резидент Сумгайытского химико-промышленного промышленного парка (СХПП) - ООО «Novus Plastica» - планирует ввод предприятия в эксплуатацию в первой половине 2023 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

«Novus Plastica» с применением передовых технологий строит на территории промпарка предприятие по производству черного и голубого карбонового концентрата для полиэтиленовых труб и производство полимерных композиционных материалов. На производстве будут внедрены германская и японская технологии. Инвестиции в проект составят 11 млн манатов (около $6,5 млн по текущему курсу). После ввода в эксплуатацию на заводе будет открыто свыше 50 постоянных рабочих мест. На заводе ведутся завершающие отделочные работы. В целом, работы по строительству предприятия выполнены на 70%», - отметили в ведомстве.

Ожидается, что производимая продукция, будет поставляться, как и на внутренний, так и на внешние рынки под брендом «Made in Azerbaijan».

ООО «Novus Plastica» получило статус резидента СХПП в августе 2020 года.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности. Статус резидента парка в настоящее время имеют 31 субъект бизнеса.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СХПП, ПРЕДПРИЯТИЕ, ВВОД


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