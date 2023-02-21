Евросоюз может направить в Молдову миссию в рамках политики безопасности

Совет Евросоюза изучает возможность направить в Молдову миссию в рамках своей общей политики безопасности и обороны, сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Молдова высказывает четкое желание воспользоваться миссией в рамках нашей общей внешней политики и политики безопасности. Мы продолжим обсуждать возможность создания такой миссии, которая должна поддержать нового кандидата в ЕС путем усиления устойчивости перед иностранным вмешательством и дестабилизирующими усилиями", - заявил Боррель во вторник по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС, его цитирует Общественное радио Moldova1.

По словам главы евродипломатии, Евросоюз поддерживает и будет поддерживать Молдову.

"Укрепление устойчивости и безопасности Молдовы - наилучший путь, чтобы гарантировать, что она продолжит двигаться по европейскому пути. Молдова, как и Украина, является частью европейской семьи, и ее будущее - в ЕС. Это абсолютно ясно, и мы должны этому способствовать", - продолжил Боррель.

Он добавил, что ЕС поддерживает Молдову через Европейский фонд мира, выделил республике 40 млн евро для укрепления безопасности страны в прошлом году.

Как сообщает Moldova1, в заседании глав МИД стран ЕС также принимал участие министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. Согласно сообщению МИД страны, он сделал акцент на "угрозах безопасности и дестабилизации ситуации в Молдове".