Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.02 $/bbl +/- WTI 77.29 +0.95 Brent 84.07 +1.07

Здравоохранение 21.02.2023 16:29

Бустерные прививки против COVID-19 дают недолговременный эффект

Бустерные прививки против COVID-19 усиливают защиту от тяжелых форм заболевания, включая заражения от последних мутаций вируса, но эффект от них быстро снижается, сообщает во вторник газета Le Figaro со ссылкой на исследование.

"Повторные дозы позволили усилить защиту от риска госпитализации, но эта защита оказывалась ограниченной по времени", - цитирует издание доклад, подготовленный под эгидой Национального агентства по безопасности лекарственных средств и страхового фонда Assurance maladie.

Издание отмечает, что это последняя из серии работ по изучению эффективности противоковидных вакцин с начала их применения. Во Франции используются главным образом вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. Они показали свою эффективность против тяжелых форм заболевания, хотя и "незначительно снижают риск последующего заражения в средней или долгосрочной перспективе".

Вместе с тем, даже в том, что касается случаев, требующих госпитализации, эффективность имеет тенденцию снижаться со временем, из-за чего санитарные власти страны организовывали кампании бустерных прививок третьей, четвертой и уже пятой дозой.

При этом, пишет Le Figaro, все равно нет достаточных данных о реальной пользе этих последовательных усиливающих прививок в особенности после появления штамма Omicron, у которого есть несколько разновидностей, и он легче ускользает от защитных мер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ИССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Число умерших от COVID-19 во Франции превысило 150 тыс. Глава Минобороны Франции заразилась коронавирусом Во Франции ужесточили правила для посещения ресторанов и поездок на транспорте, ПЦР-тестов отныне недостаточно В Парижском регионе вновь вводят обязательное ношение масок на улицах Полмиллиона французов могут остаться без санитарных пропусков из-за не сделанной вовремя бустерной прививки Макрон: ситуация с COVID-19 во Франции более, чем деликатная Парламент Франции одобрил применение санитарных пропусков в стране Франция переживает четвертую волну пандемии COVID-19 Во Франции с конца июня разрешат проведение концертов, чуть позже откроют и ночные клубы Парламент Франции не поддержал инициативу о введении коронавирусных пропусков

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az