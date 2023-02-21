Бустерные прививки против COVID-19 дают недолговременный эффект

Бустерные прививки против COVID-19 усиливают защиту от тяжелых форм заболевания, включая заражения от последних мутаций вируса, но эффект от них быстро снижается, сообщает во вторник газета Le Figaro со ссылкой на исследование.
"Повторные дозы позволили усилить защиту от риска госпитализации, но эта защита оказывалась ограниченной по времени", - цитирует издание доклад, подготовленный под эгидой Национального агентства по безопасности лекарственных средств и страхового фонда Assurance maladie.
Издание отмечает, что это последняя из серии работ по изучению эффективности противоковидных вакцин с начала их применения. Во Франции используются главным образом вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. Они показали свою эффективность против тяжелых форм заболевания, хотя и "незначительно снижают риск последующего заражения в средней или долгосрочной перспективе".
Вместе с тем, даже в том, что касается случаев, требующих госпитализации, эффективность имеет тенденцию снижаться со временем, из-за чего санитарные власти страны организовывали кампании бустерных прививок третьей, четвертой и уже пятой дозой.
При этом, пишет Le Figaro, все равно нет достаточных данных о реальной пользе этих последовательных усиливающих прививок в особенности после появления штамма Omicron, у которого есть несколько разновидностей, и он легче ускользает от защитных мер.
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