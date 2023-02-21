Посла США Трейси вызвали в МИД РФ

Посол США в Москве Линн Трейси во вторник вызвана в МИД РФ, ей сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью Вашингтона в ситуацию в Украине, сообщили на Смоленской площади.
"Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отметили, что "в переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта".
"Указано также, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель", - говорится в сообщении.
Как сообщили в МИД РФ, "в этой связи послу заявлено о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям".
"Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности", - заявили на Смоленской площади.
Вместе с тем, "с российской стороны было также акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных", говорится в сообщении.
"Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов двустороннего характера", - заявили в МИД РФ.
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