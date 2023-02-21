Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.02 $/bbl +/- WTI 77.29 +0.95 Brent 84.07 +1.07

ТЭК 21.02.2023 15:56

Новак: добыча нефти в РФ в феврале не падает, переработка снижается на несколько процентов

Добыча нефти в России в феврале остается стабильной, при этом объемы нефтепереработки снижаются на несколько процентов, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах после послания президента Федеральному собранию.

"Сейчас рано говорить (о добыче нефти в феврале - ИФ), еще середина месяца, но в целом сейчас функционирует нефтегазовый комплекс в штатном режиме, добыча нефти осуществляется на уровне предыдущих месяцев. У нас в январе, в декабре - примерно один уровень", - сказал Новак.

При этом, отвечая на вопрос о показателях нефтепереработки в стране с учетом влияния санкций против российских нефтепродуктов, он подчеркнул, что в феврале производство несколько снижается. "Нефтепереработка на несколько процентов ниже сейчас (чем в январе - ИФ), но посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация", - сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что РФ продолжает обсуждение вопроса о введении ответных мер на ценовой потолок на нефтепродукты. По его словам, эта тема изучается профильными министерствами и нефтекомпаниями.

Ранее Новак заявлял, что добыча нефти в стране по итогам января сохранилась на уровне 9,8-9,9 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az