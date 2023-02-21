Новак: добыча нефти в РФ в феврале не падает, переработка снижается на несколько процентов

Добыча нефти в России в феврале остается стабильной, при этом объемы нефтепереработки снижаются на несколько процентов, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах после послания президента Федеральному собранию.

"Сейчас рано говорить (о добыче нефти в феврале - ИФ), еще середина месяца, но в целом сейчас функционирует нефтегазовый комплекс в штатном режиме, добыча нефти осуществляется на уровне предыдущих месяцев. У нас в январе, в декабре - примерно один уровень", - сказал Новак.

При этом, отвечая на вопрос о показателях нефтепереработки в стране с учетом влияния санкций против российских нефтепродуктов, он подчеркнул, что в феврале производство несколько снижается. "Нефтепереработка на несколько процентов ниже сейчас (чем в январе - ИФ), но посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация", - сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что РФ продолжает обсуждение вопроса о введении ответных мер на ценовой потолок на нефтепродукты. По его словам, эта тема изучается профильными министерствами и нефтекомпаниями.

Ранее Новак заявлял, что добыча нефти в стране по итогам января сохранилась на уровне 9,8-9,9 млн б/с.