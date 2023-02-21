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Бизнес и законодательство 21.02.2023 16:01

Азербайджан в январе увеличил производство стройматериалов на 21%

В Азербайджане в январе 2023 года произведено стройматериалов на сумму 60,7 млн манатов ($35,7 млн по текущему курсу), что на 20,7% больше, чем за январь 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента составил 204,3 тыс. тонн (спад на 5,9%), строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - 4,4 тыс. тонн (спад на 67,2%), сборных конструкций из бетона - 2 тыс. кубометров (спад на 70,1%), асфальта - 2,8 тыс. тонн (спад на 37,8%).

Кроме этого, производство строительного кирпича составило 41,3 тыс. кубометров (спад на 23,5%), строительного стекла - 73,2 тыс. кв. метров (спад на 89,1%).

Цементного клинкера произведено 352 тыс. тонн (рост на 38,8%), строительного гипса - 3,7 тыс. тонн (рост в 2,8 раза), готовой бетонной смеси - 277,8 тыс. тонн (рост на 45,1%), строительной извести - 4,7 тыс. тонн (рост на 62,1%).

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году произведено стройматериалов на сумму 1 млрд 85,7 млн манатов ($638,8 млн по текущему курсу), что на 12,6% больше, чем за 2021 год.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПРОИЗВОДСТВО, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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