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Дальнее зарубежье 21.02.2023 16:07

Путин показал, что перспективных решений нет и не будет – Подоляк

Президент РФ Владимир Путин публично показал свою неактуальность и растерянность, и подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике".

Так прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк послание российского президента Федеральному собранию.

«И что перспективных решений у него нет и не будет. Ибо везде "нацисты, марсиане и теории заговора"… Sic transit gloria mundi (Так проходит мирская слава – ИФ- Аз) Путина в парламенте России…", - написал Подоляк в твиттере во вторник.

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Тэги: ПОДОЛЯК, ПУТИН, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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