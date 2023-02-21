Путин показал, что перспективных решений нет и не будет – Подоляк

Президент РФ Владимир Путин публично показал свою неактуальность и растерянность, и подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике".
Так прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк послание российского президента Федеральному собранию.
«И что перспективных решений у него нет и не будет. Ибо везде "нацисты, марсиане и теории заговора"… Sic transit gloria mundi (Так проходит мирская слава – ИФ- Аз) Путина в парламенте России…", - написал Подоляк в твиттере во вторник.
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