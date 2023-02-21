В НАТО обеспокоены сообщениями о возможных планах Китая поставлять оружие России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Китай может рассматривать возможность поставки оружия России.
"Мы все больше обеспокоены тем, что Китай, возможно, планирует предоставить помощь в виде летального оружия для России", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно следит за тем, чтобы Китай не предоставлял военную помощь России.
"По состоянию на сегодняшний день, мы не можем сказать, что Китай систематически поставляет военную помощь России или обходит санкции. Это то, за чем мы очень пристально следим", - заявил Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.
В МИД КНР в понедельник заверили, что не поставляют вооружение России.
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