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Финансы 21.02.2023 16:44

Объем ипотечного кредитования по линии АИКГФ оценивается свыше 2,44 млрд манатов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) на сегодняшний день посредством банков-агентов предоставил 42,56 тыс. ипотечных кредитов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным фонда, общая сумма выданных ипотечных кредитов составляет 2 млрд 442 млн 504,515 тыс. манатов.

Кроме этого, АИКГФ до сих пор предоставил 3,224 тыс. жильцам возможность воспользоваться механизмом аренды квартир с правом их выкупа.

По данным фонда, АИКГФ предоставил гарантии и субсидии по бизнес-кредитам на общую сумму 349 млн 759 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АИКГФ, ИПОТЕКА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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