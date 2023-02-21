Блинкен назвал решение РФ приостановить участие в ДСНВ досадным и безответственным шагом

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил сожаление в связи с решением России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает телеканал NBC News.

По словам Блинкена, это решение - "очень досадное и безответственное".

Он также сказал, что США будут "тщательно следить за реальными действиями России, чтобы убедиться, что при любой ситуации мы будем в состоянии должным образом обеспечивать безопасность нашей страны и наших союзников".

Президент РФ Владимир Путин ранее во вторник заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ.

Россия и США 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ - до 5 февраля 2026 года.