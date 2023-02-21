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Социум 21.02.2023 16:41

Власти Азербайджана продлили до 1 мая специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19

Кабинет министров Азербайджана во вторник продлил специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 мая 2023 года (06:00).

«Срок действующего в Азербайджане специального карантинного режима истекал в 06:00 1 марта 2023 года. Постановлением премьер-министра Али Асадова, он продлен до 06:00 1 мая 2023 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Специальный карантинный режим в Азербайджане из-за COVID-19 действует с середины марта 2020 года. При этом большинство ограничений из-за коронавируса уже снято.

В целом, в Азербайджане по состоянию на 21 февраля коронавирусом заболели 828 тыс. 395 человек, вылечились – 818 тыс. 145 человек. От коронавируса умерли 10 тыс. 105 человек. В настоящее время активными больными являются 145 человек.

В Азербайджане с января 2021 года населению сделано свыше 13,9 млн доз вакцин от COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: КАБМИН, КАРАНТИН


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