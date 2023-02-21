Власти Азербайджана продлили до 1 мая специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19

Кабинет министров Азербайджана во вторник продлил специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 мая 2023 года (06:00).
«Срок действующего в Азербайджане специального карантинного режима истекал в 06:00 1 марта 2023 года. Постановлением премьер-министра Али Асадова, он продлен до 06:00 1 мая 2023 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Специальный карантинный режим в Азербайджане из-за COVID-19 действует с середины марта 2020 года. При этом большинство ограничений из-за коронавируса уже снято.
В целом, в Азербайджане по состоянию на 21 февраля коронавирусом заболели 828 тыс. 395 человек, вылечились – 818 тыс. 145 человек. От коронавируса умерли 10 тыс. 105 человек. В настоящее время активными больными являются 145 человек.
В Азербайджане с января 2021 года населению сделано свыше 13,9 млн доз вакцин от COVID-19.
Р.Керимов
Азербайджан и израильская Aeronautics обсуждают расширение совместного производства БПЛА
Байрамов и Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили новые землетрясения в Хатае
Баку и Тбилиси обсудили ВТС, трехстороннее сотрудничество с Анкарой – Минобороны Азербайджана
Фьючерсы на уран поднялись выше 50 евро за фунт, самый высокий уровень с ноября 2022 г. - Trading Economics
SOCAR может принять участие в создании СПГ-терминала в Пакистане
Объем ипотечного кредитования по линии АИКГФ оценивается свыше 2,44 млрд манатов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
США призывают Грецию и Турцию решить давние разногласия путем диалога
В НАТО обеспокоены сообщениями о возможных планах Китая поставлять оружие России
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов
Отменена комиссия за карточные переводы в Турцию через Birbank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна