Новый премьер Молдовы высказался за вывод российских войск из Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости ухода из Приднестровья оперативной группы российских войск.
"Молдова вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы. Россия обязалась сделать это, и не один раз. Мы должны убедиться, что Россия выполнит обещанное. Это и означает демилитаризацию", - сказал Речан во вторник журналистам.
Он добавил, что о сворачивании миротворческой операции, которая проводится согласно молдавско-российскому соглашению от 21 июля 1992 года, речи не идет. "Речь идет об оперативной группе российских войск - более полутора тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории республики Молдова без законных на то оснований. И Россия неоднократно подтверждала обязательства по выводу остатков бывшей 14-й армии", - заявил Речан.
Касаясь темы дестабилизации обстановки в Молдавии, премьер сказал, что такие сценарии существуют, но компетентные органы готовы к вызовам. "Мы преодолели довольно неспокойную осень, и наши органы справились, накопили солидный опыт. Мы консолидировали усилия, и готовы к различным сценариям, которые касаются безопасности Молдовы. Наша цель - сохранить мир и стабильность, в том числе, на левом берегу Днестра. Молдовы придерживается мирного пути урегулирования приднестровского конфликта", - заявил Речан.
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