В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 37 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 395, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 6 случаях.

За сутки из-за коронавирусной инфекции скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 105 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 145 человек (+14 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 145 человек.

За сутки медики провели 1 695 тестов на коронавирус против 579 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 516 тыс. 142 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде