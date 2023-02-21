В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 37 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 395, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 6 случаях.
За сутки из-за коронавирусной инфекции скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 105 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 145 человек (+14 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 145 человек.
За сутки медики провели 1 695 тестов на коронавирус против 579 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 516 тыс. 142 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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