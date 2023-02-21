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21.02.2023 17:12

CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов

Интернет-провайдер CityNet, предоставляющий своим абонентам услуги высокоскоростного интернета и качественного телевидения, октрыл свои новые центры обслуживания клиентов с современным дизайном и отвечающие передовым стандартам.

CityNet, всегда применяющий в своей деятельности принцип клиентоориентированности, представил клиентам свои центры обслуживания, с целью стать ближе к пользователям, обеспечить их комфорт и повысить качество предоставляемых услуг.

Следует отметить, что услуга продажи, техническая поддержка, обслуживание клиентов, а также ряд других функций предлагаются посетителям с этих центров, что в свою очередь делает общение с клиентами более эффективным и доступным. Это также дает возможность предоставления превосходного опыта обслуживания клиентов. Центры обслуживания клиентов были спроектированы в соответствии с элементами бренда компании.

Клиенты могут воспользоваться услугами компании в центрах обслуживания, расположенных по адресам: ул. Бахтияра Вагабзаде, 559А (офис Эльмляр Академиясы), пр. Гасанбека Зардаби, 92А (офис Melissa Park), ул. Сабита Оруджова, 13 (офис Хатаи), и улица Алиага Вахида, 180 (офис Масазыр).

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Услуга установки предоставляется абонентам в течение 24 часов. По вопросам подключения, новых и существующих кампаний и тарифов, а также технической поддержки достаточно обращаться по телефонам *1177 и (012) 5377777 или же по сайту www.citynet.az. Доступность услуги по любому адресу можно проверить на сайте компании или обратившись в службу поддержки клиентов. Более подробную информацию можно получить по ссылке на официальный сайт www.citynet.az.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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