SOCAR может принять участие в создании СПГ-терминала в Пакистане

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов во вторник провел встречу с государственным министром по вопросам нефти Минэнерго Пакистана Мусадыком Масудом Маликом.

С пакистанкой стороны на встрече также принимали участие министр инвестиционного совета Чаудхри Салик Хусейн и министр промышленности и производства Сайед Муртаза Махмуд.

"В ходе встречи были рассмотрены возможности расширения сотрудничества между двумя странами. Состоялись обсуждения по вопросам развития текущего сотрудничества по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепродуктов, а также участия SOCAR в создании СПГ-терминала в Пакистане», - сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны отметили важность того, чтобы повестка дня энергетического сотрудничества охватывала сферы возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

«Рекомендовано оценить текущие направления двустороннего энергетического сотрудничества и вопросы участия в перспективных проектах в рамках Совместной рабочей группы по энергетике. Пакистанская делегация также выразила заинтересованность в участии азербайджанских компаний в качестве инвесторов в различных областях энергетики Пакистана», - говорится в информации.

Н.Аббасова