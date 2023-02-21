Глава МВД Грузии опроверг слухи о наплыве россиян и белорусов в страну

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури опровергает информацию представителей оппозиции, что якобы в течение последнего года грузино-российскую границу пересекли почти полтора миллионов россиян и многие из них остались в стране.

"В течение последнего года, с февраля 2022 по февраль 2023 года границу пересекли один миллион 400 тысяч граждан России и Белоруссии, но из этого числа лишь 869 тысяч граждан вошли на территорию Грузии, остальные - это транзитные пересечения границы и так называемые таксисты, которые ежедневно по несколько раз проезжают через границу", - сказал Гомелаури во вторник, выступая в парламенте Грузии.

При этом он подчеркнул: из 869 тысяч россиян и белорусов 809 тысяч вернулись назад.

"Не могу согласиться, что в прошлом году существенно увеличился поток российских и белорусских туристов в Грузию. До пандемии нашу страну ежегодно посещали на 300 тысяч больше туристов из России и Белоруссии. Это статистика", - сказал министр.

Он также опроверг информацию, что в Грузии граждане России и Белоруссии в течение последнего года совершили большое количество преступлений.

"Из общего количества преступлений с февраля прошлого года всего лишь 0,5% совершены российскими и белорусскими гражданами. Российские граждане совершили в Грузии 246 преступлений, из которых по 74-м начато уголовное преследование, соответственно против 16 граждан Белоруссии начато уголовное преследование. Так что роста криминала в данном вопросе я не вижу", - сказал Гомелаури.