Правительство Латвии отклонило условия сотрудничества с разработчиком проекта СПГ-терминала в Скулте

Кабинет министров Латвии во вторник отклонил условия сотрудничества, предложенные разработчиком проекта СПГ-терминала в Скулте - компанией Skulte LNG Terminal - и стратегическим инвестором, сообщили агентству BNS в министерстве климата и энергетики (МКЭ).

Условия сотрудничества, представленные Skulte LNG Terminal 13 января, были отклонены после того, как правительство ознакомилось с их углубленной оценкой, проведенной министерством. После получения дополнительной информации об инфраструктуре, мощностях и затратах по проекту МКЭ пришло к выводу, что предложенные условия сотрудничества не могут быть поддержаны в основном из-за их регулятивных преимуществ и требуемого от государства объема гарантий.

Skulte LNG Terminal создана для реализации проекта СПГ-терминала. Предполагалось, что проект будет осуществлен исключительно на деньги частных инвесторов. В сентябре 2022 года сообщалось, что владельцы компании ведут активные поиски международного инвестора.

Тогда же, в сентябре 2022 года, Сейм Латвии принял законопроект о присвоении СПГ-терминалу в Скулте статуса объекта национальных интересов, однако в нем не содержалось гарантий государства для поставок газа через терминал.

В последующие месяцы Skulte LNG Terminal нашло стратегического инвестора для реализации проекта и подало правительству предложения о предпочтительных формах сотрудничества. Компания не сообщала подробности ни относительно инвестора, ни по поводу предложений.

Стоимость проекта ориентировочно оценивается в 120 млн евро. Речь идет о плавучей установке регазификации, соединенной трубопроводом с Инчукалнским подземным хранилищем газа. Производительность терминала составит до 3 млн тонн в год.

В середине октября 2022 года глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш говорил, что не исключает возможности строительства терминала сжиженного природного газа в Скулте государственной компанией. "Правительство и сейм приняли специальные условия по развитию этого терминала. Однако следующий вопрос - кто его построит? Если девелопер приходит и требует от государства очень больших гарантий, то государству следует задуматься, не выгоднее ли самому построить терминал", - говорил он.

В Латвии в разное время обсуждалось три проекта СПГ-терминалов: в портах Вентспилс, Рига и Скулте (в 40 км к северу от Риги).

Проект в Рижском порту предлагает реализовать компания Kundzinsalas dienvidu projekts. Разработан проект СПГ-терминала мощностью 0,75-2,2 млрд кубометров газа в год, но объемы могут быть еще увеличены. Предполагается строительство двух хранилищ газа объемом 20 тыс. кубометров каждое.

Больше 12 лет назад, в ноябре 2010 года, управлению Вентспилсского свободного порта было поручено привлечь консультантов, которые изучили бы возможность создания на территории порта терминала СПГ. Было проведено исследование и разработано технико-экономическое обоснование. В марте 2011 года государству была представлена оценка возможности Вентспилсского свободного порта по созданию терминала СПГ, но никакого развития проект не получил. В июле 2022 года Вентспилсская городская дума собиралась предложить правительству и премьер-министру Кариньшу реанимировать проект терминала в Вентспилсе.

Кроме того, Латвия, которая является сторонником жестких санкций против РФ, концептуально договорилась с Эстонией и Финляндией об участии в развитии плавучего СПГ-терминала в эстонском порту Палдиски.