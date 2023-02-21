Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.02 $/bbl +/- WTI 77.29 +0.95 Brent 84.07 +1.07

ТЭК 21.02.2023 22:32

Правительство Латвии отклонило условия сотрудничества с разработчиком проекта СПГ-терминала в Скулте

Кабинет министров Латвии во вторник отклонил условия сотрудничества, предложенные разработчиком проекта СПГ-терминала в Скулте - компанией Skulte LNG Terminal - и стратегическим инвестором, сообщили агентству BNS в министерстве климата и энергетики (МКЭ).

Условия сотрудничества, представленные Skulte LNG Terminal 13 января, были отклонены после того, как правительство ознакомилось с их углубленной оценкой, проведенной министерством. После получения дополнительной информации об инфраструктуре, мощностях и затратах по проекту МКЭ пришло к выводу, что предложенные условия сотрудничества не могут быть поддержаны в основном из-за их регулятивных преимуществ и требуемого от государства объема гарантий.

Skulte LNG Terminal создана для реализации проекта СПГ-терминала. Предполагалось, что проект будет осуществлен исключительно на деньги частных инвесторов. В сентябре 2022 года сообщалось, что владельцы компании ведут активные поиски международного инвестора.

Тогда же, в сентябре 2022 года, Сейм Латвии принял законопроект о присвоении СПГ-терминалу в Скулте статуса объекта национальных интересов, однако в нем не содержалось гарантий государства для поставок газа через терминал.

В последующие месяцы Skulte LNG Terminal нашло стратегического инвестора для реализации проекта и подало правительству предложения о предпочтительных формах сотрудничества. Компания не сообщала подробности ни относительно инвестора, ни по поводу предложений.

Стоимость проекта ориентировочно оценивается в 120 млн евро. Речь идет о плавучей установке регазификации, соединенной трубопроводом с Инчукалнским подземным хранилищем газа. Производительность терминала составит до 3 млн тонн в год.

В середине октября 2022 года глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш говорил, что не исключает возможности строительства терминала сжиженного природного газа в Скулте государственной компанией. "Правительство и сейм приняли специальные условия по развитию этого терминала. Однако следующий вопрос - кто его построит? Если девелопер приходит и требует от государства очень больших гарантий, то государству следует задуматься, не выгоднее ли самому построить терминал", - говорил он.

В Латвии в разное время обсуждалось три проекта СПГ-терминалов: в портах Вентспилс, Рига и Скулте (в 40 км к северу от Риги).

Проект в Рижском порту предлагает реализовать компания Kundzinsalas dienvidu projekts. Разработан проект СПГ-терминала мощностью 0,75-2,2 млрд кубометров газа в год, но объемы могут быть еще увеличены. Предполагается строительство двух хранилищ газа объемом 20 тыс. кубометров каждое.

Больше 12 лет назад, в ноябре 2010 года, управлению Вентспилсского свободного порта было поручено привлечь консультантов, которые изучили бы возможность создания на территории порта терминала СПГ. Было проведено исследование и разработано технико-экономическое обоснование. В марте 2011 года государству была представлена оценка возможности Вентспилсского свободного порта по созданию терминала СПГ, но никакого развития проект не получил. В июле 2022 года Вентспилсская городская дума собиралась предложить правительству и премьер-министру Кариньшу реанимировать проект терминала в Вентспилсе.

Кроме того, Латвия, которая является сторонником жестких санкций против РФ, концептуально договорилась с Эстонией и Финляндией об участии в развитии плавучего СПГ-терминала в эстонском порту Палдиски.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, СПГ, ТЕРМИНАЛ, ПРОЕКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az