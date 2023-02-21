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Дальнее зарубежье 21.02.2023 21:20

Запад не планировал нападать на Россию - Байден

США и другие страны Запада не стремятся взять под контроль РФ и не планировали атаку против нее, заявил во вторник американский президент Джо Байден.

"США и страны Европы не стремятся к контролю или уничтожению России. Запад не планировал нападать на Россию", - сказал он на выступлении в Варшаве.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет соответствующим образом реагировать на планы перевести локальный конфликт в Украине в глобальное противостояние, победить Россию на поле боя невозможно.

"Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит, покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать", - сказал Путин во вторник, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.

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Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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