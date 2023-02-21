Саммит НАТО пройдет в США в 2024 году - Байден

США примут саммит НАТО в 2024 году, заявил во вторник президент США Джо Байден.
"В следующем году я приму руководителей стран НАТО на саммите в США", - сказал Байден во время выступления в польской столице.
Он отметил, что в 2024 году альянс будет праздновать 75 лет своего существования.
В текущем году саммит лидеров стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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