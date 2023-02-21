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Транспорт и связь 21.02.2023 22:14

РЖД ввели в феврале ограничения на отгрузку в Азербайджан

ОАО "РЖД" ввело новые ограничения на отгрузку в феврале, сообщается в материалах компании.

С 20 февраля по 5 марта действуют ограничения для станций Астара и Астара-экспорт в Азербайджане, а с 16 февраля и до отмены - в адрес Литвы через погранпереход Стасилос-экспорт - Беняконе-экспорт.

Причины, по которым введены ограничения на отгрузку, РЖД не указывает.

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Тэги: РОССИЯ, РЖД, ОГРАНИЧЕНИЯ, СТАНЦИИ


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