РЖД ввели в феврале ограничения на отгрузку в Азербайджан

ОАО "РЖД" ввело новые ограничения на отгрузку в феврале, сообщается в материалах компании.
С 20 февраля по 5 марта действуют ограничения для станций Астара и Астара-экспорт в Азербайджане, а с 16 февраля и до отмены - в адрес Литвы через погранпереход Стасилос-экспорт - Беняконе-экспорт.
Причины, по которым введены ограничения на отгрузку, РЖД не указывает.
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