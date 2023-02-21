РЖД ввели в феврале ограничения на отгрузку в Азербайджан

ОАО "РЖД" ввело новые ограничения на отгрузку в феврале, сообщается в материалах компании.

С 20 февраля по 5 марта действуют ограничения для станций Астара и Астара-экспорт в Азербайджане, а с 16 февраля и до отмены - в адрес Литвы через погранпереход Стасилос-экспорт - Беняконе-экспорт.

Причины, по которым введены ограничения на отгрузку, РЖД не указывает.

Отдел новостей