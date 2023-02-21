Азербайджан оказал Турции финансовую помощь в 25 млн манатов для ликвидации последствий мощного землетрясения

Азербайджан оказал Турции, пострадавшей от мощного землетрясения, финансовую помощь на сумму 24,9 млн манат ($14,64 млн). По данным МИД Азербайджана, Баку также отправил в Турцию 899 генераторов, 12,79 тыс. – обогревателей, 6872 – палатки, 183 – мобильных контейнерных домов и др. необходимую помощь. Р.Ахмедов

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