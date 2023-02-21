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Дальнее зарубежье 21.02.2023 23:13

Италия пока не обсуждает возможность передать Украине боевые самолеты

В Риме пока не рассматривали вопрос передачи Украине боевых самолетов, подобные решения Италия примет лишь вместе с другими странами, заявила во вторник итальянский премьер Джорджа Мелони.

"На данный момент мы не говорили о передаче Украине боевых самолетов. Решение о таких поставках должно приниматься только вместе с нашими международными партнёрами. Мы сфокусировали внимание на таких системах ПВО как Samp-T, Spada, Skyguard", - приводят итальянские СМИ слова Мелони, посетившей Киев.

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Тэги: ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ, СИТУАЦИЯ


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