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СНГ 21.02.2023 23:06

Зеленский назвал угрозы Путина возобновить ядерные испытания запугиваниями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы российского президента Владимира Путина возобновить испытания ядерных вооружений являются запугиваниями, на которые уже никто серьезно не реагирует.

"Что касается того, готовится ли РФ к ядерным испытаниям: мы же с вами взрослые люди. Этот человек (Путин – ИФ-У) сперва принял решение, что будут какие-то запугивания, а после связал это с какими-то месседжами от США и т.д. Мне кажется, это постоянно происходит. Серьезно на них (Россию – ИФ-У) уже никто не обращает внимания", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Киеве.

Отвечая на вопрос, смотрел ли он обращение Путина к Федеральному Собранию, Зеленский ответил отрицательно, поскольку, как он отметил, в это же самое время российская армия наносила удары по Херсону.

"Я не смотрел его обращения из-за того, что именно в это время происходили удары по Херсонщине. Пострадал 21 человек, 6 погибли. К сожалению", - сказал он.

"Выступление Путина длилось около 2 часов, а атаковали, уничтожали инфраструктуру и убивали людей наших они (армия РФ – ИФ-У) на протяжении часа. Вот что мы видим: что они говорят и что на самом деле делают. Но мы их дожмем", - резюмировал президент.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ПУТИН, ОТВЕТ


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