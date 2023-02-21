Зеленский назвал угрозы Путина возобновить ядерные испытания запугиваниями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы российского президента Владимира Путина возобновить испытания ядерных вооружений являются запугиваниями, на которые уже никто серьезно не реагирует.
"Что касается того, готовится ли РФ к ядерным испытаниям: мы же с вами взрослые люди. Этот человек (Путин – ИФ-У) сперва принял решение, что будут какие-то запугивания, а после связал это с какими-то месседжами от США и т.д. Мне кажется, это постоянно происходит. Серьезно на них (Россию – ИФ-У) уже никто не обращает внимания", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Киеве.
Отвечая на вопрос, смотрел ли он обращение Путина к Федеральному Собранию, Зеленский ответил отрицательно, поскольку, как он отметил, в это же самое время российская армия наносила удары по Херсону.
"Я не смотрел его обращения из-за того, что именно в это время происходили удары по Херсонщине. Пострадал 21 человек, 6 погибли. К сожалению", - сказал он.
"Выступление Путина длилось около 2 часов, а атаковали, уничтожали инфраструктуру и убивали людей наших они (армия РФ – ИФ-У) на протяжении часа. Вот что мы видим: что они говорят и что на самом деле делают. Но мы их дожмем", - резюмировал президент.
Азербайджан и Италия обсуждают цифровизацию консульских услуг
Азербайджан оказал Турции финансовую помощь в 25 млн манатов для ликвидации последствий мощного землетрясения
Азербайджан и израильская Aeronautics обсуждают расширение совместного производства БПЛА
Суд запретил FNPC разбираться с Тюменнефтегазом в арбитраже Стокгольма, может взыскать с нее $148 млн
Норвегия в январе увеличила добычу углеводородов на 0,6%
Правительство Латвии отклонило условия сотрудничества с разработчиком проекта СПГ-терминала в Скулте
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
Власти Азербайджана продлили до 1 мая специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Бустерные прививки против COVID-19 дают недолговременный эффект
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов
Отменена комиссия за карточные переводы в Турцию через Birbank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна