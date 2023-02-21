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Дальнее зарубежье 21.02.2023 23:00

США включат в санкционные списки по РФ около 200 физлиц и структур

США собираются на этой неделе ввести санкции в отношении примерно еще 200 физических и юридических лиц из России, передает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

"Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе введет новые санкции против примерно 200 российских физлиц и структур", - информирует издание.

Газета отмечает, что новый пакет санкций приурочат к годовщине начала спецоперации РФ на Украине.

WSJ подчеркивает, что Вашингтон и европейские союзники "ищут способы отрезать Москву от доступа к важнейшим материалам, направленным на укрепление оборонного и технологического секторов".

По данным источника, в пакет санкций, о котором на этой неделе объявят Минфин США и госдеп, внесут часть российских губернаторов, родственников правительственных служащих РФ, технологические компании. Санкции также будут направлены против сферы обороны и против структур, способствующих обходу санкций.

В Минфине, госдепе и Совете национальной безопасности США эту информацию пока не прокомментировали.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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