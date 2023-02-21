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Внешняя политика 21.02.2023 23:16

Азербайджан и Италия обсуждают цифровизацию консульских услуг

Азербайджан и Италия провели в Риме третий раунд межмидовских консульских консультаций.

«В ходе консультаций были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Баку и Римом в консульской сфере, в том числе подписание нового двустороннего документа и возможности цифровизации консульских услуг», - сообщает МИД Азербайджана.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции, расширения взаимодействия в этом направлении.

«В ходе встречи обсуждались применяемые визовые режимы, расширения возможности визового оформления для граждан Азербайджана, которые хотят посетить Италию с целью образования и туризма, а также взаимного признания документов», - отмечается в информации.

Стороны договорились очередной раунд консульских консультаций провести в 2024 году в Баку.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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