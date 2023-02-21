Азербайджан и Италия обсуждают цифровизацию консульских услуг

Азербайджан и Италия провели в Риме третий раунд межмидовских консульских консультаций.
«В ходе консультаций были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Баку и Римом в консульской сфере, в том числе подписание нового двустороннего документа и возможности цифровизации консульских услуг», - сообщает МИД Азербайджана.
Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции, расширения взаимодействия в этом направлении.
«В ходе встречи обсуждались применяемые визовые режимы, расширения возможности визового оформления для граждан Азербайджана, которые хотят посетить Италию с целью образования и туризма, а также взаимного признания документов», - отмечается в информации.
Стороны договорились очередной раунд консульских консультаций провести в 2024 году в Баку.
Р.Ахмедов
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