Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 76.16 -1.13 Brent 83.05 -1.02

АПК 22.02.2023 14:05

Азербайджан увеличил в 2022г импорт пшеницы из Казахстана в 5,3 раза, закупки в РФ сократились на 8%

Азербайджан в 2022 году импортировал из Казахстана 280,016 тыс. тонн пшеницы, что в 5,3 раза больше чем в 2021 году, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Закупки пшеницы из Казахстана были осуществлены на сумму $95 млн 800,45 тыс. (рост в 6 раз).

В среднем тонна казахстанской пшеницы обошлась Азербайджану в $342,12.

В то же время закупки российской пшеницы в 2022 году сократились на 7,9% - до 1 млн 8,061 тыс. тонн. Всего в 2022 году Россия поставила в Азербайджан пшеницы на сумму $337 млн 491,94 тыс. (+17%). Таким образом, российская пшеница поставлялась в Азербайджан по цене $334,79 за 1 т.

В целом, на Россию пришлось 78% импорта пшеницы в Азербайджан, на Казахстан - 22%.

Как сообщалось ранее, импорт пшеницы в Азербайджан в 2022 году составил 1 млн 292,996 тыс. тонн (+12,6% от показателя 2021 года).

Азербайджан в 2021 году импортировал 1 млн 148,06 тыс. тонн пшеницы на $331,919 млн. Основным поставщиком пшеницы в Азербайджан 2021 году являлась Россия: 1 млн 94,236 тыс. тонн на сумму $315,191 млн. В целом, в 2021 году на Россию пришлось 95,3% импорта пшеницы в Азербайджан.

Другим поставщиком пшеницы в Азербайджан в 2021 году являлся Казахстан: 52,746 тыс. тонн на сумму $15 млн 850,6 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИМПОРТ, ПШЕНИЦА


Похожие новости


Азербайджан в 2022г импортировал пшеницы почти на $437 млн Азербайджан за 11 мес. 2022г импортировал пшеницы почти на $400 млн Азербайджан за 10 месяцев увеличил импорт пшеницы на 7,4% Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт пшеницы из Казахстана в 9 раз Азербайджан в сентябре по сравнению с августом увеличил импорт пшеницы в 1,9 раза Азербайджан в августе существенно увеличил импорт пшеницы Азербайджан сокращает импорт пшеницы из РФ на фоне роста собственного производства - ИКАР Азербайджан в январе-июле увеличил импорт пшеницы на 5% Грузия в январе-июле снизила импорт пшеницы в 3,3 раза, муки - увеличила в 9 раз Азербайджан в I полугодии импортировал 400,7 тыс. т пшеницы, в июне – 45,1 тыс. т

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az