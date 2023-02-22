Азербайджан увеличил в 2022г импорт пшеницы из Казахстана в 5,3 раза, закупки в РФ сократились на 8%

Азербайджан в 2022 году импортировал из Казахстана 280,016 тыс. тонн пшеницы, что в 5,3 раза больше чем в 2021 году, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Закупки пшеницы из Казахстана были осуществлены на сумму $95 млн 800,45 тыс. (рост в 6 раз).
В среднем тонна казахстанской пшеницы обошлась Азербайджану в $342,12.
В то же время закупки российской пшеницы в 2022 году сократились на 7,9% - до 1 млн 8,061 тыс. тонн. Всего в 2022 году Россия поставила в Азербайджан пшеницы на сумму $337 млн 491,94 тыс. (+17%). Таким образом, российская пшеница поставлялась в Азербайджан по цене $334,79 за 1 т.
В целом, на Россию пришлось 78% импорта пшеницы в Азербайджан, на Казахстан - 22%.
Как сообщалось ранее, импорт пшеницы в Азербайджан в 2022 году составил 1 млн 292,996 тыс. тонн (+12,6% от показателя 2021 года).
Азербайджан в 2021 году импортировал 1 млн 148,06 тыс. тонн пшеницы на $331,919 млн. Основным поставщиком пшеницы в Азербайджан 2021 году являлась Россия: 1 млн 94,236 тыс. тонн на сумму $315,191 млн. В целом, в 2021 году на Россию пришлось 95,3% импорта пшеницы в Азербайджан.
Другим поставщиком пшеницы в Азербайджан в 2021 году являлся Казахстан: 52,746 тыс. тонн на сумму $15 млн 850,6 тыс.
Б.Рустамбеков
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