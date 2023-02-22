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Дальнее зарубежье 22.02.2023 19:05

Франция готовится к очередной летней засухе

Французский министр экологических преобразований Кристоф Бешю сообщил в эфире Franceinfo о созыве в четверг комитета по предупреждению засухи, за которым в понедельник последует совещание всех префектов национальной территории.

"Нынешняя зима самая засушливая с 1959 года", - напомнил министр, отвечая в среду на вопросы канала.

Он заявил о том, что Франция пребывает в состоянии "тревожного предупреждения" о засухе. В течение 31 дня в стране не было ни одного значительного дождя, хотя осадки и ожидаются в некоторых местах, начиная с 22 февраля.

На совещании с префектами предполагается "рассмотреть территорию за территорией, каковы дела", отметил Бешю.

Он подтвердил, что в понедельник могут быть объявлены строгие ограничительные меры по использованию воды, которые начнут действовать с марта, "чтобы избежать катастрофических ситуаций этим летом".

В связи с такой перспективой министр призвал "уже сейчас" предпринять усилия по экономии воды. На сегодняшний день на части территории восьми департаментов страны уже действуют ограничения. В четырех департаментах осуществляется чрезвычайный контроль за расходом воды.

Климатологи очень обеспокоены недостаточным уровнем подземных резервов воды. По словам Бешю, в водоносных горизонтах Франции "двухмесячное опоздание, с точки зрения заполнения". "Это поправимо, но нам нужен дождливый март, у нас впереди два месяца", - объяснил министр.

Он сообщил, что в ближайшие дни будет представлен "обширный план по водным ресурсам", включающий около пятидесяти мер. Французов, в частности, будут побуждать умерить использование питьевой воды для технических и сельскохозяйственных целей. Министр также высказался за более активное применение обработанных сточных вод в сельском хозяйстве.

Летом 2022 года многие регионы Франции пережили историческую засуху.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАСУХА, ОПАСНОСТЬ

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